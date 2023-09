Novinky v detskej literatúre: Ako vyzerá rok na hrade a prečo sa veveričky škriepia?

Deťom priblížia aj klasickú hudbu.

Nikola Kucharská: Rok na hrade

(prel. Alexander Horák, Ikar – Stonožka 2023)

Nikola Kucharská nás pozýva na návštevu hradu. A nie hocijakú! Na hrade sa zdržíme celý rok... Na hradnú návštevu sme však pripravení až po prečítaní úvodnej dvojstrany. Tá nám predstavuje všetkých obyvateľov tohto hradného leporela.

Kráľ Boleslav chce uzavrieť spojenectvo s kráľom Hromoslavom, nezbedná princezná Slávica by rada mala vlastné zvieratko, kráľovná babka je chorobou pripútaná na lôžko, žaba obľubujúca šach, maľovanie a knihy sa čoraz častejšie cíti osamelo... Po zoznámení sa s pestrým knižným osadenstvom sa môžeme vydať na hrad kráľa Boleslava a kráľovnej Drahomíry.

Je január a na hrade to napriek hlbokej noci žije. Nahliadneme do hradných miestností, veže, hradných pivníc a tiež uvidíme dianie pred múrmi hradu. Po otočení strany prichádza február a spolu s ním aj kráľ Hromoslav. Stretnutie kráľov je veľká vec, no našu pozornosť to na dlho neupúta.

Veď v hradných pivniciach sa práva narodil rozkošný dráčik! Je neuveriteľné, ako dráčik vyrástol za jediný mesiac! Marec nám ponúkne pohľad na poriadne veľkého draka s obludným apetítom, a zdá sa, že nadviazaniu kráľovského spojenectva nič nebráni. Nuž, situácia sa neskôr hrozivo skomplikuje...

Populárna a veľmi vydarená séria Rok v... od Ikaru, ktorej je titul Rok na hrade najnovším členom, deťom ponúka bohatú ponuku leporel ukazujúcich, ako vyzerá rok v lese, meste, na dedine, trhu, stavenisku... Striedajú sa v nich ročné obdobia, niekedy deň vystrieda noc, pekné počasie škaredé.

Pôsobivo a detailne ilustrované leporelo Rok na hrade rozpráva príbeh o fascinujúcom živote na hrade. Príbeh, ktorý si vyžaduje veľa čitateľovho času a pozornosti. Každý jeho obyvateľ si totiž zaslúži, aby s ním čitateľ pobudol počas celého roka, spoznal jeho príbeh. Titul je vhodný pre deti od troch rokov.

Ľubica Bátoryová, Martin Luciak (ilustrátor): Klárka a Snehuľko

(Artis Omnis 2023)

Predškoláčka Klárka miluje pečenú chrumkavú slaninku s čerstvým chlebíkom na raňajky, škôlku a svojho plyšového psíka Snehuľka. Škôlkarsky svet už má dôkladne preskúmaný, no dobrodružstvá a prekvapenia sa ochotne dostavili aj tak – Klárka si vyfantazíruje príbeh, aký len chce! Občas dobrodružný, inokedy nezbedný, veselý či šantiaci. Či už taký, alebo onaký, vyskytne sa v ňom Snehuľko. Z plyšového psíka sa v nich stáva živý psík.

Jedného rána sa vydávame so Snehuľkom na ranný beh po dedine a sme svedkami nepríjemnej dopravnej nehody – Snehuľko nechtiac stúpil na slimáka a rozbil mu dom. Slimáka táto skutočnosť značne pobúrila...

Ponožky sa bežne strácajú, dokonca aj v knihách. Klárka, neúspešne hľadajúca svoje obľúbené dedolesky, obvinila z ich zmiznutia Snehuľka. Obvinenie to bolo veru nespravodlivé. On ich neukradol ani nezožral! Kto to teda bol? Snehuľko sa rozhodol záhadu rozlúštiť a bol úspešný. Našiel ponožky aj ich únoscu.

Súčasťou príbehov sú aj ďalší sympatickí hrdinovia, dávajúci dobrodružstvám jedinečný nádych. Talentovaný (a poriadne utáraný) papagáj Jágapap, zdvorilý a milujúci komár Omar, hrdé slepačie pracovníčky (a hrdý pracovník) bio-eko-pipi-farmy...

Klárka fujazdí po knižných stránkach na invalidnom vozíku, ale sebaľútosť, smútok či pasivita tu nemajú miesto. Všetok priestor zaberá radosť zo života a chuť spoznávať svet – s milovaným Snehuľkom. No koniec knihy prekvapí aj tých najbystrejších predvídačov knižných koncov...

Nehou, šantivosťou, hravosťou a priateľstvom štedro naplnená kniha zaujme deti (asi od piatich rokov) obľubujúce príbehy zo sveta (ne)obyčajných detí, hračiek a zvieratiek. Chvíle s ňou strávené si určite užijú – či už majú živého psíka, alebo nie.

Rachel Brightová, Jim Field (ilustrátor): Veveričky, čo sa škriepili

