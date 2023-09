Koniec starého a začiatok nového ľudstva?

Yvonne Nico sa vo svojej knihe Volám sa AI rozhodla vyspovedať umelú inteligenciu.

Budeme o pár rokov väčšinu času len tak cestovať, užívať si svet, čítať knihy, leňošiť na najkrajších plážach sveta, budovať svoje svaly vo fitnescentrách, alebo budeme bezdomovcami, otrokmi v zavšivavených slumoch, nepotrební závisláci dokonalých chemických látok v ruinách rozpadajúceho sa sveta?

Akú budúcnosť nám pripraví umelá inteligencia? Krásny nový svet alebo nás čakajú zrúcaniny civilizácie a kolaps civilizácie, ktorý sme už videli vo filmovom Terminátorovi.

S digitálnym svetom sme sa ocitli na informačnej diaľnici. A pred pár mesiacmi sa objavili navigačné tabule s označením AI, artificial intelligence, umelá inteligencia. Niektorí tvrdia, že je to smerovka, ktorá je povestnou diaľnicou do pekla, niektorí sa boja, že je to evolučný zlom, ktorý onedlho povedie k vytvoreniu od človeka nezávislého vedomia a to nás bude vedieť ovládnuť.

A tí s technooptimistickým pohľadom na svet vidia radšej krásnu budúcnosť, kde mnoho činností – vrátane tých, ktoré dokázal len kreatívne naladený človek – prevezme na svoje plecia digitálne vedomie. A my si budeme užívať pohodlie života, lebo umelá inteligencia za nás bude pracovať, ale keďže nepotrebuje míňať peniaze – to dokáže najlepšie len človek –, tak jej vygenerované zisky minieme na záhaľčivý život a pracovať budeme až potom, keď sa už fakt budeme nudiť.

A čo si o tom myslí umelá inteligencia? Nuž, poďme sa jej spýtať. Aj to si povedala Yvonne Nico a vo svojej knihe Volám sa AI (Life 2023) sa rozhodla vyspovedať umelú inteligenciu. V prvom rade musíme upozorniť, že to nie je štylizovaná kniha, kde si autorka kladie otázky a autorka odpovedá. Odpovede skutočne poskytla umelá inteligencia a sú generované českou AI aplikáciou deeply.cz. Fascinujúce? Alebo strašidelný koniec sveta?

Kto si, AI?

Umelá inteligencia vtrhla do našich životov pradávno – veď čo iné sú roboty z Čapkovho R.U.R či Veľký brat z Orwelovho románu 1984, než akousi racionálne krutou inteligenciou vybavené stroje? Ľudská predstavivosť veľmi skoro formulovala svoje obavy z neľudskej inteligencie. Isaac Asimov svoje tri zákony robotiky uverejnil už v roku 1942.